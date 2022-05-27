Çorum'da jandarma ekipleri 8 hırsızlık zanlısını yakaladı - Haberler

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Çorum'da jandarma ekipleri 8 hırsızlık zanlısını yakaladı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da jandarma ekipleri 8 hırsızlık zanlısını yakaladı

Çorum'da, iki ayrı adresten hırsızlık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da, iki ayrı adresten hırsızlık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs'ta Çorum İskilip kara yolundaki bir iş yerinden iş makinesine ait yaklaşık 100 bin liralık parça ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinden yaklaşık 50 bin liralık krom plak çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kimlikleri tespit edilen 8 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Çalındıktan sonra satıldığı tespit edilen eşyalar ise jandarma ekiplerince satıldıkları iş yerinden alınarak sahiplerine iade edildi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Jandarma, Çorum, Güncel, Haberler

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