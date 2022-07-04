Çorum'da jandarma ekipleri 6 ayda 117 hırsızlık olayı aydınlattı - Haberler

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Çorum'da jandarma ekipleri 6 ayda 117 hırsızlık olayı aydınlattı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da jandarma ekipleri 6 ayda 117 hırsızlık olayı aydınlattı

Çorum'da jandarma ekiplerince 6 ayda 117 hırsızlık olayının aydınlatıldığı, 131 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Çorum'da jandarma ekiplerince 6 ayda 117 hırsızlık olayının aydınlatıldığı, 131 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının araştırılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

Özel ekibin 2022'nin ilk 6 ayında düzenlediği operasyonlarda 117 hırsızlık olayı aydınlatıldı, yakalanan 131 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, hırsızlık olaylarına karşı çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulanarak, vatandaşlardan hırsızlığa konu olabilecek eşyalarını açıkta bırakmamaları, bahçe kapılarını sürekli kilitli tutmaları istendi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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