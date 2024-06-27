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Çorum'da Jandarma Dolandırıcılığına Yakalanan Zanlı Tutuklandı

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Çorum'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan bir kişi, bir vatandaşın para, altın ve ziynet eşyalarını alarak dolandırma girişiminde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, çalınan para ve ziynet eşyaları bulundu.

Çorum'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kişinin para, altın ve ziynet eşyalarını alan zanlı yakalandı.

Z.M'yi (76) telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan H.K. (34), bir suçtan ötürü eşinin tutuklandığını, ziynet eşyalarının eve gelecek görevliye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Z.M'nin evine giden H.K, 80 gram altın, 2 küpe ve 2 bin 650 lirayı alarak ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheliyi Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Üst aramasında 7 bin 260 lira ve 2 küpe bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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