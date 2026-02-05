Haberler

Çorum'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencisi Arda Kütük birinci, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Asya Kaplan ikinci, Sungurlu Sunguroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Vargeloğlu üçüncü seçildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Çağlar, İstiklal Marşı'nda yer alan "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet" dizelerinin bağımsızlık ruhunu vurguladığını belirterek, "Gençlerimiz, ülkemizin yarınlarında devlet iradesine omuz verecek kararlılığa ve inanca sahipler." dedi.

