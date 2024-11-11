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Çorum'da İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı: 16 Yaralı

Çorum'da İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı: 16 Yaralı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ile traktör çarpıştı. 1'i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye sevk edildi.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Osmancık kara yolu Kargı köyü mevkiinde meydana geldi. M.A. idaresindeki inşaat işçilerinin bulunduğu işçi servisi, yola çıkan K.A.'nın kullandığı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.A. ile birlikte serviste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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