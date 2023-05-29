Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, zanlı saldırıda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalandı.