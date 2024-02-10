Çorum'da Irak uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince Irak uyruklu kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta devriye görevi yapan bekçilerce şüphe üzerine Ahmed Al Z'nin (19) üzerinde yapılan aramada komando bıçağı olarak tabir edilen kesici alet, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.