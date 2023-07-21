Çorum'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Çorum'da bir inşaattaki beton kalıplarını sökmek için çıktığı kepçeden düşen işçi yaralandı. İşçi, olay yerinden geçen bir acil tıp teknisyeni tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.