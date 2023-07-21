Çorum'da inşaat işçisi düştü, yaralandı

Çorum'da Karakeçili Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 1. kattan düştü. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayındır 1. Sokak'ta bulunan bir inşaatta çalışan Mustafa G., dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM