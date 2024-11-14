Çorum'da İnşaat İşçisi 4. Kattan Düştü, Ağır Yaralandı
Çorum'da bir inşaatta çalışan 56 yaşındaki Nevzat B., 4. kattaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Nevzat B. (56), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki inşaatta çalıştığı sırada, 4. kattaki iskeleden toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Nevzat B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.