Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Çorum- İskilip kara yolu Altınbaş köyü yakınlarında, F.K. idaresindeki 06 CNP 899 plakalı otomobil, H.T'nin kullandığı 19 UP 701 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve araçlarda sıkışan sürücüler ile A.T, D.K. ve S.K itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.