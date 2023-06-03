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Çorum'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Çorum'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. H.İ. (50) idaresindeki 19 DH 362 plakalı otomobil ile H.Ö'nün (50) kullandığı 14 BB 317 plakalı otomobil, Kaledere köyü yolunda çarpıştı. Araçlarda bulunan ve yaralanan G.Ö. (45), N.Ö. (42), D.A. (43) ve R.Y. (32), sağlık ekiplerince Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan D.A. ve R.Y, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.İ. (50) idaresindeki 19 DH 362 plakalı otomobil ile H.Ö'nün (50) kullandığı 14 BB 317 plakalı otomobil, Kaledere köyü yolunda çarpıştı.

Araçlarda bulunan ve yaralanan G.Ö. (45), N.Ö. (42), D.A. (43) ve R.Y. (32), sağlık ekiplerince Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan D.A. ve R.Y, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. ???????

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Uğurludağ Çorum Güncel Haberler

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