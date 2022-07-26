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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sıtkı Birinci idaresindeki 34 BLV 491 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda Hasan Artım'ın kullandığı 66 LK 660 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Artım'ın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Tülay Artım ve Eymen

Artım yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tokat-Kırıkkale kara yolu, Tokat istikametine yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

AA / Serdar Coşkun - Güncel

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