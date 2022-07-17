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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İsmail O'nun kullandığı 19 ABH 062 plakalı otomobil ile Hüseyin E. idaresindeki 06 AN 0778 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Çomar Barajı kavşağında çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ümran E. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

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