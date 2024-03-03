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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaza 13 Şubat'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mücahit E. idaresindeki 01 EFF 88 plakalı otomobil Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi ile İnönü Caddesi kesişiminde Ahmet M.'nin kullandığı 42 FN 166 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ahmet M, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali nedeni ile meydana geldiği öğrenilen kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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