Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ayetullah S. yönetimindeki bir otomobil ile Ali S. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.