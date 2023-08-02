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Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ayetullah S. yönetimindeki bir otomobil ile Ali S. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ayetullah S. yönetimindeki 05 AG 905 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda Ali S. yönetimindeki 34 YH 716 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ayetullah S. ile otomobillerdeki Osman A, Melahat S. ve Bilhan S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

Devlet Hastanesi Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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