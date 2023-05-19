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Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul L. idaresindeki 15 NC 956 plakalı otomobil ile Ali G. idaresindeki 60 TT 769 plakalı otomobil Bağcılar Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulmaya başlayan Ali G. idaresindeki otomobil cadde üzerinde bulunan bir evin duvarına vurarak durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ve Ali G. idaresindeki otomobilin içinde yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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