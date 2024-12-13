Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Çorum'un Çepni Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Gülüz N.T. idaresindeki 19 AEC 611 plakalı otomobil ile Mustafa S'nin kullandığı 19 NC 160 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile devrilen 19 NC 160 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.