Çorum'da iki otobüsün karıştığı kaza ucuz atlatıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada hafif yaralanan bazı yolcuların ambulans çağırması üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda araç kuyrukları oluştu. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki yolcu otobüsünün karıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a seyir halinde olan Zafer Güngörmez yönetimindeki 60 ES 800 plakalı otobüs, Kamil Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında birden duran otomobile çarpmamak için ani fren yapınca arkasında seyir halinde olan Hasan Kocataş yönetiminde olan 60 ZF 900 plakalı otobüs motor kısmından çarptı. Kazanın ardından hareket kabiliyetini kaybedince yolcular aşağı inerek yol kenarındaki leblebi dükkanlarının bahçelerinde otobüs firmalarının temin edeceği otobüsleri bekledi. Hafif yaralandıklarını belirten bazı yolcular ambulans ve sağlık ekiplerinin çağrılmasını istedi. Olay yerine sağlık ekipleri gelerek kazada yaralanan yolculara müdahale sonrası yolcuların hastaneye gelmemesi üzerine kaza yerinden ayrıldı. Kazadan dolayı D-100 Karayolu'nda zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otobüslerin yol kenarına çekilmesi ile Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM