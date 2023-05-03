ÇORUM'DA İKİ KİŞİYİ VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÇORUM'da geçen cumartesi günü Bahabey Caddesi'nde iki kişiyi tabanca ile vuran Emircan A. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da geçen cumartesi günü İki grup arasında kavga çıktı. Araçların geçtiği yol ortasında birbirleriyle kavgada eden 3 kişiden Aytekin O. (30) ile Ali Y. (27), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahla yaralama olayını gerçekleştirip kaçan Emircan A.'nın peşine düşerek yakaladı.Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emircan A., O gün tartışmalı olduğum iki kişiyle sokakta karşılaştık. Bana saldırdılar ve kendimi konumak için ateş ettim dedi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.(DHA)