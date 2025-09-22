Haberler

Çorum'da İki Katlı Evde Yangın: Karı Koca Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da İki Katlı Evde Yangın: Karı Koca Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen karı koca hastaneye kaldırılırken, yangında ciddi maddi hasar meydana geldi.

Çorum'da, iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen karı ve koca hastaneye kaldırıldı.

Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sahipleri Yusuf K. ile eşi Sultan K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor

Başkanlığının ilk gününde Saran'a soğuk duş! Olağanüstü toplanıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na tehdit: İzin verilmeyecek

Gazze'ye ilerleyen yardım filosuna İsrail'den tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.