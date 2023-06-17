Çorum'da iki grup arasında silahlı çatışma: 2'si ağır, 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar 54. Sokak üzerinde Ayaz T. Selahattin M. ve Görkem K. ile kimliği belirsiz kişi yada kişiler arasında sokak üzerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi yada kişiler üzerinde bulundurduğu tabanca ile Ayaz T. ve Görkem K.'yı başından, Selahattin A'yı ise ayaklarından vurarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.