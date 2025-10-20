Çorum'da İki Ekmek Fırınına Hijyen Cezası Uygulanacak

Çorum'da yapılan denetimlerde hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen iki ekmek fırınına ceza uygulamak üzere işlem başlatıldı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine zabıta ekiplerince Ekin ve Hüyük caddelerindeki iki ekmek fırınında denetim yapıldı.

Fırınlarda hijyen kurallarının ihlal edildiğini tespit eden zabıta ekipleri, fırınlar hakkında tutanak tuttu.

Tutanakların, fırınlara para cezası uygulanması talebiyle il encümenine gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Kent genelindeki tüm gıda üretim yerlerinde denetimler aralıksız sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.