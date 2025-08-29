Çorum'da Huzur ve Asayiş İçin Denetim Ağırlıklı Uygulama Gerçekleştirildi

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla yapılan 108 denetim ve şok uygulamada 24 kahvehane, 23 kafe, 21 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

4 bin 915 kişinin sorgulandığı denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 5 silah, kesici alet, 20 fişek ve 25 sentetik ecza maddesi ile 31,9 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 137 araçtan altısının sürücüsüne idari para cezası uygulandı.