Çorum'da Huzur Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında yapılan denetimlerde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli kişilerin üzerinde yapılan aramalarda sentetik ecza hapı, uyuşturucu hap, esrar, ruhsatsız tabanca, fişek, bıçak ve satır bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Çorum'da polis ekiplerince yürütülen huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde denetim yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan İ.K, Y.E, G.Ö, Y.K, H.K, A.Ç, C.E, S.E.B, C.K. ve E.E'nin üzerinde yapılan aramada 49 gram sentetik ecza hapı, 42 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, bıçak ve satır bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.