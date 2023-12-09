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Çorum'da Husumetliye Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

9 Aralık 2023 22:53 Son Güncelleme: 22:54 Abone Ol

Çorum'da bir kişinin husumetlisine düzenlediği silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.A. ve E.S, otomobille geldikleri Küçük Sanayi Sitesi'nde husumetli oldukları A.K'ye tüfekle ateş etti. Bu sırada bir iş yerine sığınan A.K, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şüpheliler, daha sonra A.K'ye ait otomobile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.