Çorum'da Husumetli Saldırı: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Çorum'da bir kişi, husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

İ.C, otomobiliyle geldiği Ulukavak Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.C.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı halde bir süre daha araç kullanan İ.C, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Garantievler 10. Sokak'ta ambulansa alınarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.