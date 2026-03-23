Haberler

Komşular arasında bıçaklı ve sopalı kavga; 6 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da husumetli iki komşu arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı biber gazı kullanarak sonlandırdı. Kavgada sopalarla darbedilen 6 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli bölümlerinde sıyrıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

