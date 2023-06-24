Çorum'da Hurda Deposunda Yangın

Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak depoda hasar meydana geldi.

Çorum'da yangın çıkan hurda deposunda hasar meydana geldi.

Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sulama araçlarının da yardımıyla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.