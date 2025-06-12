Çorum'da Hortum Olayı Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı alanında meydana gelen hortum, iki aracın sarsılmasına neden oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da oluşan hortum nedeniyle iki aracın sarsılması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ulukavak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı alanında hortum meydana geldi.

Bu sırada pazar alanında bulunan bir kişi koşarak hortumun oluştuğu yerden uzaklaşmaya çalıştı.

Hortum nedeniyle park halindeki bir minibüs ve bir hafif ticari araç sarsıldı.

Hortum anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı

Nobel Edebiyat Ödüllü Fransız yazardan Gazze çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.