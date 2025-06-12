Çorum'da Hortum Olayı Güvenlik Kamerasında

Çorum'da oluşan hortum nedeniyle iki aracın sarsılması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ulukavak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı alanında hortum meydana geldi.

Bu sırada pazar alanında bulunan bir kişi koşarak hortumun oluştuğu yerden uzaklaşmaya çalıştı.

Hortum nedeniyle park halindeki bir minibüs ve bir hafif ticari araç sarsıldı.

Hortum anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.