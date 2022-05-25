Çorum'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Çorum'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Çorum'da evlerden çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çorum'da evlerden çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yavruturna Mahallesi'ndeki ikametlerden gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler yivsiz av tüfeği, 2 kombi, 2 banyo kazanı, 100 kilogram civarında bakır eşya, 15 kilogram zeytinyağı, 20 litre kolonya, 5 çıkma musluk bataryasını çaldıkları iddiasıyla K.K, G.K. ve O.C.Ö'yü gözaltına aldı. Diğer hırsızlık zanlısı M.Ö'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K. ve G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Haberler

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