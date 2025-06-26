Çorum'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama

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Çorum'un Kargı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4 kişi de hırsızlık mallarını satın almakla ilgili ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda 11 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kargı ilçesinde köy ve yaylalardaki evlerden farklı tarihlerde yapılan hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla Çorum Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmada, zanlıların Sinop'tan geldikleri tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan M.D, C.T. ve K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D. ve C.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen 4 kişi de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Operasyonla, Çorum'da 6, Sinop'ta 4, Kastamonu'da 1 olmak üzere 11 hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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