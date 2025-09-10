Çorum'da Hayvancılık Yatırımlarına 43 Milyon Avro Hibe Desteği

Çorum'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hayvancılık yatırımlarına yönelik 43 milyon avro hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, IPARD III Programı 9. Başvuru Çağrısı kapsamında hayvancılık yatırımlarına yönelik 43 milyon avro hibe desteği sağlanacağı, yatırımların yüzde 60 ile yüzde 75 oranında hibe desteğiyle destekleneceği belirtildi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile süt ve kırmızı et üreten işletmelerin yeni kurulum ve modernizasyon yatırımlarına, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmelerin ise sadece mevcut işletmelerinin modernizasyonuna destek verileceği aktarılan açıklamada, proje tutarlarının alt limitinin 20 bin avro olduğu belirtildi.

Açıklamada, üst limitlerin süt ve kırmızı et sektörü için 750 bin avro, yumurta sektörü için 500 bin avro, etlik piliç ve hindi sektörü için 375 bin avro, kaz sektörü için ise 125 bin avro olarak belirlendiği ifade edildi. Yapım işleri, makine-ekipman, danışmanlık ve görünürlük harcamalarının destek kapsamında olduğu, tüm harcamaların KDV ve diğer vergilerden muaf tutulacağı bildirildi.

Açıklamada, başvuruların sıralama kriterlerine göre değerlendirileceği hatırlatılarak, yatırımcıların proje hazırlıklarına başlamadan önce İl Koordinatörlüğü ile görüşerek puanlarını hesaplatmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Başvuruların 15 Eylül'de başlayacağı, online sistemin 3 Kasım'da kapanacağı, fiziki dosya tesliminin ise 14 Kasım 2025'e kadar yapılabileceği, yatırım sürelerinin yapım işi içermeyen projelerde 9 ay, yapım işi içerenlerde ise 18 ayı aşamayacağı kaydedildi.