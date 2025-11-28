Haberler

Çorum'da Hayat Boyu Öğrenmeyi Destekleyen Çalıştay Düzenlendi

Güncelleme:
Çorum'da düzenlenen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli'nin yerel dinamiklerle uyumlu uygulanması ele alındı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, hayat boyu öğrenmenin toplum kalkınmasındaki önemine ve kadınların eğitimdeki rolüne vurgu yaptı.

Çorum'da "Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen çalıştay da, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modelinin değer temelli ve beceri odaklı yaklaşımının Çorum'un yerel dinamikleriyle uyumlu şekilde nasıl uygulanabileceği ele alındı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin toplum kalkınmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hayat boyu öğrenmenin en kilit oyuncusunun kadınlar olduğuna işaret eden Mercan, "Kadınlar, aile içinde eğitimin ilk tohumlarını atan ilk öğretmendir. Unutmayalım ki, kadının öğrenme motivasyonu, tüm aileyi içine alan bir başarı çarpanıdır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modelinin, eğitimi sadece okul duvarları arasına hapsetmeyi reddettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

Çalıştay kapsamında halk eğitim merkezleri, okullar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden oluşan 85 uzmanın, 7 masada, Çorum Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesinin güçlü ve gelişime açık yönleri ile yerel sektör ihtiyaçlarına ilişkin tespitlerde bulundu.

Çalıştaydan elde edilen bulgular ile çözüm önerilerinin stratejik bir rapor haline getirilerek kentin eğitim planlamalarında kullanılacağı, somut projelere dönüştürülerek hayata geçirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
