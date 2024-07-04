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Çorum'da Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda Yangın Çıktı

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Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı. Çorum Belediyesi itfaiyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Çorum Çevre Doğal Afetler Güncel Haberler

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