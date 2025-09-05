Haberler

Çorum'da Hastanede Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da hastanede karşılaşan husumetli iki akraba arasında çıkan kavgada biri bıçakla, diğeri darp sonucu yaralandı. Yaralanan H.Ü. ameliyata alındı, S.Y. ise gözaltına alındı.

Çorum'da hastanede karşılaşan husumetli iki akraba arasında çıkan kavgada biri bıçakla, biri darp sonucu yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen S.Y. (22) ve H.Ü. (26) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Y, bıçakla H.Ü'yü yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan H.Ü, ameliyata alındı.

Darp nedeniyle yaralanan S.Y. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grip ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran gazeteci hayatını kaybetti

Grip şikayetiyle hastaneye başvuran gazeteci hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.