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Çorum'da Hastane İnşaatında Vinç Sepeti Düşmesi: 1 İşçi Öldü, 1 İşçi Yaralandı

Çorum'da Hastane İnşaatında Vinç Sepeti Düşmesi: 1 İşçi Öldü, 1 İşçi Yaralandı
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Çorum'da Devlet Hastanesi inşaatında meydana gelen vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olay, halatın kopması sonucu yaşandı.

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Çorum Devlet Hastanesi inşaatında işçiler Davut Uysal (60) ile Bilal Y'nin (34) içinde bulunduğu vinç sepeti, halatın kopması sonucu üçüncü kat seviyesinden yere düştü.

Sepetin düştüğünü gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 2 işçi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Davut Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Bilal Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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