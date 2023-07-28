Çorum'da hastane bahçesinde çıkan kavgada sağlık çalışanı bıçaklandı

ERKAN KARACA

Çorum'da hastane bahçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen aileler arasında çıkan tartışmada engelli M.A.Ö. (31), sağlık çalışanı M.A.A.'yı bıçakla bacağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre; olay Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Aralarında geçmişte husumet bulunan aileler hastane bahçesinde karşılaşınca tartışma çıktı. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen M.A.A.'nın amcasının oğlu M.A.Ö.'yü geçmişte silahla yaraladığı, taraflar arasında bu nedenle kavga çıktığı öğrenildi. Kavganın büyümesiyle engelli de olduğu öğrenilen M.A.Ö., tartıştığı sağlık çalışanı M.A.A.'yı bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Kavganın bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanı M.A.A. hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.