ÇORUM'DA HASAN TULUK KÜLTÜR PARKI İLGİ GÖRÜYOR

ÇORUM Belediyesi tarafından 'Yitik Mirası Canlandırma Projesi' kapsamında Açık Hava Müzesi olarak tasarlanan Hasan Tuluk Kültür Parkı ilgi odağı oldu.

ÇORUM Belediyesi tarafından 'Yitik Mirası Canlandırma Projesi' kapsamında Açık Hava Müzesi olarak tasarlanan Hasan Tuluk Kültür Parkı ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2022 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülü alan emekli öğretmen Hasan Tuluk, kentin geçmişinde yer alan arsana taşı, çamaşır taşı ve tarihi sokak çeşmesi gibi simgelerin metal heykellerini yaptı. Tuluk'un çalışmaları, Çorum Belediyesi tarafından Yavruturna Mahallesi'nde belirlenen alana yerleştirildi. Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar, Garip Dede Sokak'taki alanın emekli öğretmen Hasan Tuluk'un yardımıyla kültür parkına dönüştüğünü söyleyerek parkın yoğun ilgi gördüğünü belirtti. (DHA)