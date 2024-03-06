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Çorum'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

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Çorum'da aranan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. M.A. isimli kişiye 9 yıl 11 ay 22 gün, İ.G. isimli kişiye ise 5 yıl hapis cezası bulunuyor. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Çorum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Turhal İlamat ve İnfaz Bürosunca, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, görevi yaptırmamak için direnme, tefecilik yapmak suçlarından toplam 9 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan M. A. (48), polis ekiplerince Akkent Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ise polis kontrolleri esnasında Çorum Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Emirliği ekiplerince yakalandı.

İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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