Çorum'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Çorum'da kaza sonucu hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Çorum'da hafif ticari aracın çarpması nedeniyle yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.
K.P'nin kullandığı 55 ACS 725 plakalı hafif ticari araç, Eşrefhoca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel