Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum - İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan D. idaresindeki 19 TU 448 plakalı hafif ticari araç ile Satılmış Ç. idaresindeki 06 GSG 86 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, Çorum Belediyesi itfaiyesi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Satı D., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Satı D. ve Olcay Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaralılardan Satı D.'nin durumun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. - ÇORUM