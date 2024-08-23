Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ayten A. idaresindeki 19 AEJ 955 plakalı cip ile Kenan U'nun kullandığı 19 AEF 490 plakalı hafif ticari araç, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 4. Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Arda U, Alçay U. ve Efsunnur A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.