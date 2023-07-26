Çorum'da Hafif Ticari Araç İle Çarpışan Otomobil Bahçeye Düştü, 1 Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve otomobil apartman duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, apartman duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, il merkezi Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Ş. idaresindeki 06 GD 4202 plakalı hafif ticari araç ile Çınar G. yönetimindeki 19 KC 663 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil apartman duvarını yıkarak bahçeye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye düşen otomobilde yolcu olarak bulunan Onur Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM