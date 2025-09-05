Çorum'da Hacizli Araç Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama

ADLİYEYE ÇIKARILAN 8 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Çorum'da polis ekipleri tarafından, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya hacizli araçlara kopyalayarak piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,