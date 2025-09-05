Haberler

Çorum'da Hacizli Araç Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama

Çorum'da Hacizli Araç Şebekesine Operasyon: 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekipleri, çalıntı veya hacizli araçların kimlik bilgilerini kopyalayan bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

ADLİYEYE ÇIKARILAN 8 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Çorum'da polis ekipleri tarafından, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya hacizli araçlara kopyalayarak piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.