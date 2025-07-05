Çorum'da Gömülü Ceset: Cinayet Şüphesi
Çorum'da arazide bulunan boğazı kesilmiş cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yücel Kolçak'ın alacak verecek meselesi yüzünden cinayete kurban gittiği öne sürülüyor.
EVDEN ALACAĞI İÇİN ÇIKMIŞ
Çorum'da arazide gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulunan Yücel Kolçak'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Kolçak ile M.K. arasında alacak verecek meselesi olduğu, Kolçak'ın, alacağı için M.K.'nin yanına gittiği ve cinayetin burada M.K. tarafından işlendiği öne sürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel