Çorum'da Gömülü Ceset: Cinayet Şüphesi

Çorum'da Gömülü Ceset: Cinayet Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da arazide bulunan boğazı kesilmiş cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yücel Kolçak'ın alacak verecek meselesi yüzünden cinayete kurban gittiği öne sürülüyor.

EVDEN ALACAĞI İÇİN ÇIKMIŞ

Çorum'da arazide gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulunan Yücel Kolçak'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Kolçak ile M.K. arasında alacak verecek meselesi olduğu, Kolçak'ın, alacağı için M.K.'nin yanına gittiği ve cinayetin burada M.K. tarafından işlendiği öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kaçkar Dağları'nda düşen uçaktaki yolcu, pilotu uyarmış: Çok alçaktan uçuyoruz

Korkunç kazanın yaşandığı an! Kurtulan yolcu pilotu böyle uyarmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne istediğini açıkladı

Arda'dan bakın neler istemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.