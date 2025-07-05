Çorum’da Gömülü Ceset: Alacak Verecek Meselesi Cinayete Sebep Oldu

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Çorum'da arazide bulunan boğazı kesilmiş cesetle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın, Yücel Kolçak ile M.K. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

EVDEN ALACAĞI İÇİN ÇIKMIŞ

Çorum'da arazide gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulunan Yücel Kolçak'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Kolçak ile M.K. arasında alacak verecek meselesi olduğu, Kolçak'ın, alacağı için M.K.'nin yanına gittiği ve cinayetin burada M.K. tarafından işlendiği öne sürüldü.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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