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Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 çocuk taburcu edildi

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 çocuk taburcu edildi

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Çorum'da yaşları 4 ila 17 arasında değişen 8 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yaşları 4 ila 17 arasında değişen 8 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde kent merkezinde bir lokantada tavuk dürüm yiyen 8 çocuk, bulantı ve kusma şikayeti üzerine Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Acil serviste tedavi edilen çocuklar, gece taburcu edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Hitit Üniversitesi Çorum Güncel Haberler

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