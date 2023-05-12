Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 çocuk taburcu edildi
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Çorum'da yaşları 4 ila 17 arasında değişen 8 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da yaşları 4 ila 17 arasında değişen 8 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Akşam saatlerinde kent merkezinde bir lokantada tavuk dürüm yiyen 8 çocuk, bulantı ve kusma şikayeti üzerine Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Acil serviste tedavi edilen çocuklar, gece taburcu edildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel