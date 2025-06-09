Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde yemek sonrası rahatsızlanan 3 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle tedavi altına alındılar.
Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Filiz Ü. (31), Mehmet Ü. (53) ve Döne N. (78), Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 3. Sokak'taki evlerinde yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide Bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvuran 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel