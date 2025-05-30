Çorum'da Geri Dönüşüm Defilesi ve Farkındalık Etkinliği

Çorum'da Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kent Park'ta "Çevrene iyi bak: plastik kirliliği ile mücadele" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, burada yaptığı konuşmada, her yıl farklı bir temada kutlanan Türkiye Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik kirliliği ile mücadele" teması ve "Çevrene iyi bak" sloganıyla kutlandığını söyledi.

Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin yüzde 50'sinin son 35 yılda meydana geldiğine dikkati çeken Yalçın, "Plastik kirliliği, plastik materyal ve parçacıklarının karasal ve sucul ortamlarda birikim göstererek, insanlar dahil tüm canlıların yaşamlarını ve yaşam alanlarını olumsuz yönde etkilemesidir. Her yıl 450 milyon tondan fazla plastik üretilmekte ve büyük bir kısmı doğada yok olmadan kalmaktadır." dedi.

Plastik kirliliğinin pek çok soruna neden olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Karalardaki plastik kirliliğinin önemli kısmı bir süre sonra denizlere ve okyanuslara karışır. Bu plastiklerin büyük çoğunluğu çöplere atılmayan, rastgele etrafa saçılan atıklardır. Plastik kirliliği giderek büyümektedir. Özelikle tek kullanımlık plastiklerin üretimindeki artış ve kullan-at kültürü, durumun daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Plastiklerin çevreye ve canlılara verdiği zararı azaltmak için daha verimli biçimde geri dönüşümü mümkün kılan teknolojilere, atık plastiklerin zararsız maddelere dönüşümünü sağlayan kimyasal ve biyolojik çözümlere ihtiyacımız vardır. Plastiklerin yerine başka malzemeler kullanmak ya da belirli işlerde plastiklerin kullanımını yasaklamak, plastik kirliliğini azaltmanın en basit yöntemleri olabilir."

Etkinlikte daha sonra ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak oluşturulan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi de düzenledi.

Program, öğrencilerin halat çekme ve çuval yarışı ile sona erdi.